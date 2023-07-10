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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية لـ«القاهرة الإخبارية»: قمة «الناتو» هدفها تقديم الدعم لأوكرانيا

الناتو
الناتو

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إليزابيث ستكني، إن الرئيس جو بايدن ناقش مع الملك البريطاني تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك، العلاقات الثنائية بين البلدين، قبل أن يتوجه للمشاركة في قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس. 

وأضافت خلال تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن أولويات الحكومة الأمريكية في قمة حلف الناتو المقبلة في ليتوانيا هي استمرار تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وملف انضمام السويد لحلف الناتو.

 أولويات حكومة الولايات المتحدة تعزيز قدرة الحلف العسكرية الدفاعية

 وتابعت أن من أولويات حكومة الولايات المتحدة أيضا خلال القمة هي تعزيز قدرة الحلف العسكرية الدفاعية، ومن المتوقع تقديم حزمة جديدة من المساعدات الأمنية والسياسية لأوكرانيا في هذه القمة.

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