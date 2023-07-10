ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شيخ «أولاد موسى»: تنفيذ 75% من الطريق الرابط بين سيوة ومطروح

الشيخ عمر راجح
الشيخ عمر راجح

كشف الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى بواحة سيوة، عن آخر التطورات التي شهدتها الواحة، قائلاً: إنه تم العمل على رفع كفاءة الطريق الرئيسي بـ سيوة بنسبة 75%، إضافة إلى العمل على تنفيذ طريق خرساني يربط بين سيوة ومرسى مطروح.

وعلق شيخ قبيلة أولاد موسى: "ننتظر الاعتماد الأخير، والمتمثل في آخر 50 كيلو ناحية مرسى مطروح، ويكون بذلك تم اعتماده بطريق خرساني يربط مرسى مطروح بسيوة من أجل عربيات الملح والعربات الثقيلة التي تخرج من الواحة".

وأضاف الشيخ عمر راجح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية "الحياة": "جمعنا لقاء حميما بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد 35 عامًا من زيارة آخر رئيس للحكومة إلى الواحة، وهو الدكتور عاطف عبيد.

وتابع: زيارة رئيس الوزراء انتهت إلى ضرورة التغلب على مشاكل الصرف الزراعي، والعمل على وجود مشروع يتكون من محطة معالجة بطاقة 18 ألف م٣/ اليوم، معقبًا: "زمان كنا بناخد مسكنات دلوقتي بنشوف الحلول قصادنا".

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

"الملتم الكبير".. كلمة السر في تأخر ظهور جثمان غريق كليوباترا

مصر تقود عملية إنقاذ.. خبراء يشيدون بقمة دول جوار السودان: تدعم الحل السياسى وتُحد من تداعيات الأزمة

العثور على جثة طفل متفحمة فى أرض زراعية بالشرقية

المعمل الجنائى يفحص حريقًا شب بشقة سكنية فى الإسكندرية

مصادر عسكرية سودانية: قوات الدعم السريع قتلت المفتش العام للجيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟