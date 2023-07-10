شيخ «أولاد موسى»: تنفيذ 75% من الطريق الرابط بين سيوة ومطروح

كشف الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى بواحة سيوة، عن آخر التطورات التي شهدتها الواحة، قائلاً: إنه تم العمل على رفع كفاءة الطريق الرئيسي بـ سيوة بنسبة 75%، إضافة إلى العمل على تنفيذ طريق خرساني يربط بين سيوة ومرسى مطروح.

وعلق شيخ قبيلة أولاد موسى: "ننتظر الاعتماد الأخير، والمتمثل في آخر 50 كيلو ناحية مرسى مطروح، ويكون بذلك تم اعتماده بطريق خرساني يربط مرسى مطروح بسيوة من أجل عربيات الملح والعربات الثقيلة التي تخرج من الواحة".

وأضاف الشيخ عمر راجح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية "الحياة": "جمعنا لقاء حميما بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد 35 عامًا من زيارة آخر رئيس للحكومة إلى الواحة، وهو الدكتور عاطف عبيد.

وتابع: زيارة رئيس الوزراء انتهت إلى ضرورة التغلب على مشاكل الصرف الزراعي، والعمل على وجود مشروع يتكون من محطة معالجة بطاقة 18 ألف م٣/ اليوم، معقبًا: "زمان كنا بناخد مسكنات دلوقتي بنشوف الحلول قصادنا".