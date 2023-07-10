ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طارق رحمي: 140 ألف خدمة طبية متنوعة منذ بداية "100 يوم صحة" بالغربية

طارق رحمي
طارق رحمي

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي تنفذها مديرية الصحة بمحافظة الغربية داخل قرى ومدن المحافظة، قدمت 140 ألف خدمة طبية متنوعة لأهالينا بقرى ومدن الغربية وذلك من خلال 165 فريق من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات " فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة.


وأوضح رحمى أن المبادرة قدمت خدماتها لعدد 16 ألف 914 مواطن على مدار اليوم، مشيراً إلى أن المبادرة قد شملت أيضاً تنفيذ عدة فاعليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 4992 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.


ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 4953 منتفع، بينما استفادت 5940 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 780 حالة والعلاج لعدد 769 منهم.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور أسامه بلبل  إلى جانب فحص 533 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 4152 منتفعة، مشيرا إلى  تم فحص 122 ضمن مبادرة كبار السن فضلاً عن فحص 869 طفل من حديثي الولادة بمبادرة السمعيات.

طارق رحمي الحملة قدمت العدل الف خدمة طبية متنوعة

الأكثر قراءة

أصغر عريس في مصر: "فاتح بيتين وفيديوهاتنا بقت ترند"

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

بعد غياب عامين.. الأهلى بطلًا للدورى للمرة 43

"مستنينك يا محمد".. كيف بدل غربق كليوباترا الضحكات إلى صراخ؟

قمة دول جوار السودان.. سياسيون: مصر تسعى لإزالة الاحتقان بين الأطراف المتصارعة

رفع أشلاء شاب سقط أسفل عجلات مترو دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟