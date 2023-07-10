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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يسري نصر الله: محدودية السوق المحلي أحد أهم تحديات صناعة السينما

يسري نصر الله
يسري نصر الله

قال المخرج يسري نصر الله، رئيس المهرجان القومي للسينما المصرية، إن السينما في وجود المنصات والذكاء الاصطناعي أصبحت تعاني في مواجهة الكثير من التحديات، أبرزها محدودية السوق المحلي.

محدودية أسواق السينما المصرية

وأكد المخرج يسري نصر الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه يجب تطوير المنتج السينمائي ليواكب التطورات العالمية، مثلما قامت اليابان بالترويج لفكرة الكراتيه وتحويل الرياضة كجزء من ثقافة تخاطب بها العالم.

التراث المصري الثقافي 

وأضاف أن مصر بها تراث ثقافي كبير، وبها فنون قتالية متعددة يمكن الترويج لها من خلال السينما، وهذا الاستغلال سيعمل على القضاء على أزمة محدودية السوق.

وتابع:" القول بأن فنان نمبر وان في مصر قد يكون حقيقي وفق الإيرادات التي يتم تحقيقها، وقديماً أطلق الجمهور الكثير من الألقاب على النجوم مثل لقب السندريلا".

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