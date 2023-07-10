خبير يضع روشتة لتطوير منظومة الإدارة في الشركات التابعة لـ"قطاع الأعمال"

قال الدكتور كريم عادل الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، إن وزارة قطاع الأعمال العام في مصر تقوم بدور حيوي في تطوير وتحسين منظومة الإدارة في الشركات التابعة لها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه كي تنجح في ذلك عليها اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات التي ستساهم في تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء العام للشركات التابعة لها.

وتابع: “تحديد رؤية واضحة وأهداف محددة للشركات التابعة بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة، كما يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات الإدارة بتطبيق نظام قوي للرقابة والمراجعة الداخلية لضمان الامتثال للمعايير والقوانين المحلية والدولية".

واستكمل: “كما يجب تعزيز القدرات الإدارية والتنظيمية للشركات من خلال توفير التدريب والتطوير المستمر للموظفين، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في العمل، وتبني أفضل الممارسات الإدارية وتطبيقها”.

وأشار إلى أنه يجب أيضا تعزيز التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتبسيط العمليات من خلال تبني أنظمة المعلومات المتكاملة واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الضخمة لتحسين عمليات الإدارة واتخاذ القرارات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تخصيص الميزانية اللازمة لتحسين البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية وتنفيذ المشاريع التكنولوجية.

وأوضح أنه باستيعاب هذه الإجراءات والسياسات، يمكن لوزارة قطاع الأعمال العام أن تحقق نجاحًا في تطوير منظومة الإدارة بالشركات، لافتا إلى أنه ينبغي إنشاء آليات لقياس وتقييم أداء الشركات التابعة بشكل منتظم.