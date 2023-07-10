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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حرمان يصل لعامين.. «التعليم» توضح عقوبة حيازة المحمول خلال امتحانات الثانوية

شادي زلطة
شادي زلطة

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشديد إجراءات مكافحة الغش العادي والإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، حيث يتم رصد أي طالب يحاول الغش إلكترونيًا في نفس اللحظة، مُشيرًا إلى أنه يصدر تقريرًا يوميًا بالحالات التي تم ضبطها.

ولفت “زلطة” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الإجراءات تتسم بالسرعة والرد السريع، ويتم رصد أي ورق يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والرد عليه، بهدف منع انتشار وتداول أخبار كاذبة.

وأكد أن الوزارة تؤكد التزامها بمكافحة الغش، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد خلال جولاته الأخيرة، على أهمية اتباع الإجراءات المشددة لمواجهة محاولات الغش العادي أو الإلكتروني. 

وأوضح أن الطالب الذي يتم ضبطه بحيازته هاتف محمول في امتحانات الثانوية العامة، يتعرض للحرمان من المادة، في حال كان التليفون مغلق، أما لو التليفون يعمل، يطبق عليه الإجراءات الخاصة بالغش، وتصل للحرمان من كل الامتحانات لمدة عامين.

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