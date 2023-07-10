ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهمين بذبح طفل أبو النمرس وسرقته

المتهمين
المتهمين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عامل ونجله، بتهمة ذبح طفل "نجل شقيق زوجة المتهم الأول" وسرقة دراجته النارية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين العثور على جثة طفل في العقد الثاني من عمره مصاب بجرح ذبحي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وبعمل التحريات تم التوصل لهوية الطفل وتبين أنه يدعى "يوسف وف" في الصف الأول الإعدادي، أصل إقامته منطقة الكونيسة بالطالبية غرب المحافظة، وتم التحفظ علي الجثة وإخطار  النيابة العامة للتحقيق.

تجديد حبس عامل نجلة ذبح طفل سرقة دراجته النارية

الأكثر قراءة

آخرهم إمام عاشور.. أبرز 7 زملكاوية خطفهم قطار الأهلى

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

كيف أسهمت "العلمين الجديدة" فى جذب السياحة العالمية؟.. خبير يوضح

طعنة بالبطن.. أول صور لشاب قتل على يد صديقه فى بورسعيد

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023

بسمة شوقى الأولى على الدبلومات الفنية: منحة التحالف الوطنى أعادتنى للحياة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ضربة حرة لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟