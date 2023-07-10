استمرار حبس المتهمين بذبح طفل أبو النمرس وسرقته

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عامل ونجله، بتهمة ذبح طفل "نجل شقيق زوجة المتهم الأول" وسرقة دراجته النارية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين العثور على جثة طفل في العقد الثاني من عمره مصاب بجرح ذبحي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وبعمل التحريات تم التوصل لهوية الطفل وتبين أنه يدعى "يوسف وف" في الصف الأول الإعدادي، أصل إقامته منطقة الكونيسة بالطالبية غرب المحافظة، وتم التحفظ علي الجثة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.