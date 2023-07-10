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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعينون الجدد بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية

المندوبون المساعدون
المندوبون المساعدون الجُدد

أدى المندوبون المساعدون الجُدد من دفعة 2020 والمعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2023، وعددهم 196 قاضياً اليمين القانونية أمام  المستشار عادل فهيم محمد عزب  رئيس مجلس الدولة، وبحضور أهالي وأقارب  الأعضاء الجُدد.

 

وهنأ رئيس مجلس الدولة القُضاة الجُدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني والجدّ والاجتهاد في أداء رسالتهم السامية، ونبه إلي ضرورة مُحافظتهم على هيبتهم والالتزام بالأعراف والتقاليد القضائية الراسخة داخل مجلس الدولة وخارجه.

 

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 206 بتعيين المتقدمين من دفعة 2020 خريجي كليات الحقوق والشريعة الإسلامية والشرطة، والذين اجتازوا الاختبارات المقررة ، بعد اجتياز المقابلة المحددة مع المجلس الخاص بمجلس الدولة ، ليصدر قرار التصديق من رئيس الجمهورية ، وبذلك تم تعيينهم مندوبين مساعدين بمجلس الدولة.

 

وكان المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة السابق، قد أعلن عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك عن طريق النظام الرقمي الحديث الذي تم انشاءه مؤخرا للتسهيل على المتقدمين.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد أصدر قرارا تاريخيا بتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وتم تعيينهن في سابقة هي الأولي من نوعها منذ ٧٥ عاما، تاريخ إنشاء مجلس الدولة، وتم تعيين ٩٨ قاضية من التي أدين القسم واستلمن العمل ليسهم الجميع في هذا الإنجاز.

 

المندوبون المساعدون دفعة 2020 القرار الجمهوري 196 قاضيا رئيس مجلس الدولة

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