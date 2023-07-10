غدًا.. أمسية شعرية للشاعر أحمد تيمور في رحاب بيت السناري

أمسية شعرية للشاعر أحمد تيمور في رحاب بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، والتي تعقد في السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء.

وتعقد الأمسية الشعرية للشاعر أحمد تيمور تحت عنوان "قليل من الحب لا يصلح"، وذلك بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

يدير الأمسية الإعلامي أيمن عدلي؛ رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، بحضور نخبة من الكُتاب والأدباء والمفكرين والمثقفين وكوكبة كبيرة من الشعراء.

تدور الأمسية حول الدواوين الشعرية للشاعر الدكتور أحمد تيمور عضو المجمع العلمي المصري، حيث يلقي الشاعر مجموعة من أشهر قصائده، كما تتناول الأمسية توضيح للجماليات اللغوية والايقاعات والأنماط الشعرية المختلفة، وكذلك دور الشعر في التعبير عن الثقافة والتراث والهوية، ومكانته الحالية في الأدب والثقافة والفنون، ويصاحب ذلك فقرة فنية للمطرب محمد الزهار.