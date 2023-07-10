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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: ارتفاع صادرات السلع الغذائية لـ1.4 مليار دولار خلال 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع صادرات مصر من السلع الغذائية إلى حدود 1.4 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 100.2 مليون دولار بنسبة 7.4%.

وجاءت صادرات شيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوى على كاكاو فى المرتبة الأولى بين السلع الغذائية بنحو 58.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 20.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 38.1 مليون دولار بنسبة 182.8%، تليها صادرات خضر وفواكه وأثمار قشرية بقيمة 30.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 18.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 12 مليون دولار بنسبة 63.8%.

كما ارتفعت صادرات الطماطم المحضرة إلى حدود 17.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 10.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 7.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع 68%.

وفى المقابل، سجلت صادرات الأجبان المعالجة بالحرارة تراجعًا إلى حدود 23.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 33.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 9.7 مليون دولار بنسبة انخفاض 29.1%، كما تراجعت صادرات خمائر حية إلى 16.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 24.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 7.7 مليون دولار بنسبة 32.1%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء صادرات مصر السلع الغذائية صادرات شيكولاته

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