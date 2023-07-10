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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 580 طن مخلفات وصيانة 130 كشاف إنارة بحي غرب المنيا

اللواء هاني بدوي
اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار المتابعات الدائمة والمستمرة لأعمال وحملات النظافة ورفع الإشغالات وصيانة وتركيب أعمدة وكشافت الإنارة وتركيب لمبات الليد الجديدة فقد قام حي غرب المدينة رفع ٥٨٠ طن مخلفات وتحرير ٧٦ محضر إشغالات وبيئة وتركيب وصيانة ١٣٠ كشافا بحي خلال شهر يونيو المنقضي.

 

وأوضح بلال طه رئيس حى غرب، أن قسم البيئه بالحي كثف من أعمال وحملات النظافة بشوارع الحي وقام برفع ٥٨٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليوميه بشوارع وأورقة الحى وبجميع الورديات خلال شهر يونيو منعا لانتشار الأمراض والأوبئة وتوفير بيئة صحية كما تم تحرير ٧٦ محضر أشغال وبيئة.

 

وأضاف، أن قسم الكهرباء بالمجلس واصل أعماله الفنيه حيث تمكن من صيانة ١٠٠ كشاف كهرباء وتم تركيب ٣٠ كشاف انارة ليد جديد وصيانة اعمدة الإناره لتوضيح الرؤية وتجنب الحوادث المرورية.

 

وأكد أن هذه الأعمال والمتابعات تأتي  تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والخدمات المقدمة بكافة القطاعات للارتقاء بكفاءة الخدمات والتأكد من حل جميع شكاوي المواطنين، مشيرا إلي أنه كلف رؤساء المجالس المحلية والأحياء بمتابعة أعمال النظافة بالقرى والأحياء وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم.

المنيا رفع 580 طن مخلفات صيانة 130 كشاف إنارة حملات بحي غرب مدينة المنيا بلال طه رئيس حي غرب مدينة المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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