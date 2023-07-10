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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز محاكمة المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل لجلسة 29 يوليو للحكم

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حجز جلسة محاكمة السائق المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، بميدان سفنكس بالجيزة، ما تسبب له في عدة إصابات خطيرة، نقل على إثرها للمستشفى، بسبب السرعة الجنونية والمتهورة لقائد السيارة، لجلسة 29 يوليو الحالي للنطق بالحكم.

وقررت إحالة المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، للمحاكمة بتهمة دهس المجني عليه معاذ بميدان سفنكس، أواخر شهر مارس الماضي، والتسبب له في كسور بأنحاء متفرقة بجسده.

تعود بداية الواقعة كانت بتعرض حفيد الفنانة شريفة فاضل، للدهس من سيارة مسرعة يقودها شاب متهور يبلغ من العمر 19 عامًا بميدان سفنكس بالقاهرة، ما تسبب له في كسور وإصابات بالغة، دخل على إثرها إلى المستشفى وسط غيبوبة تامة، منذ وقت الحادثة.

جنايات جنوب الجيزة محاكمة السائق حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل

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