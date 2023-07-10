مستشفى الصالحية يستقبل سيدة مصابة فى حريق التهم منزلها

استقبل مستشفى الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، سيدة مصابة بحروق إثر اندلاع حريق هائل فى منزلها، وتم تحرير المحضر اللازم.

حيث استقبل مستشفى الصالحية "روحية.أ.د"، 65 سنة، مصابة بحروق بالوجه والذراعين، وتبين إصابتها بعد اندلاع حريق فى منزلها الكائن بمركز القصاصين، بسبب أنبوبة بوتاجاز، ما أسفر عن إصابتها.

تم السيطرة على الحريق، ونقل المصابة لمستشفى الصحالية لتلقى العلاج اللازم.

وفى سياق متصل، لقي شخص مصرعه فيما أصيب اثنان آخران بحروق بأماكن متفرقة بالجسد في حريق نشب إثر انفجار أنبوبة غاز بمنزل بجوار مدرسة الحرية، مما أدى إلى انهيار جزء من المنزل، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى ههيا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

فقد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا باستقبال "جثة هامدة" واثنين مصابين بحروق بأماكن متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.