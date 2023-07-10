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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث فى الشئون الروسية: نقص حاد فى الذخائر بالجيش الأوكرانى لقلة الإمدادات الأوروبية

جريدة الدستور

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشئون الروسية، إن هناك نقصا حادا في الذخائر بالجيش الأوكراني والإمدادات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وبالتالي تشهد أوكرانيا عجزا بالغا يكاد يمنعها من تحقيقها أهدافها الحقيقية من الهجوم المضاد.

- عجز الذخائر الأوكرانية

وأكد الدكتور محمود الأفندي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الذخائر التي يعاني الجيش الأوكراني من نقصها بشكل عام هي أسلحة كلاسيكية محدودة منذ 80 عاما، لذلك فمعامل الدفاع في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لم تنتج كمية كافية لاحتياجاته بشكل عام.

- الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف في حديثه أنه عند بداية الحرب الروسية الأوكرانية كانت كلاسيكية، حيث قدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها جميع الذخائر، حتى الذخائر الاحتياطية في كوريا الجنوبية وإسرائيل، وليس لديها أى سلاح لإعطائه سواء قذائف اليورانيوم بالإضافة إلى الذخائر والقذائف العنقودية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قررت إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا لأول مرة، وهي خطوة تم اتخاذها لمساعدة أوكرانيا في الوقت الذي تشن فيه هجومًا مضادًا ضد روسيا.

محمود الأفندي باحث في الشؤون الروسية نقص الذخائر الأوكرانية “القاهرة الإخبارية” أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

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