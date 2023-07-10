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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. السنغال يواجه الجزائر وديًا فى سبتمبر المقبل

مباراة الجزائر والسنغال
مباراة الجزائر والسنغال فى كأس أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحادان السنغالي والجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن منتخبي بلديهما سيلتقيان وديًا في سبتمبر المقبل، في إطار التحضيرات للاستحقاقات القارية المقبلة.

وقال الاتحادان، في بيان نشر على حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن السنغال سيواجه الجزائر في مباراة دولية ودية ستجمعهما في الثاني عشر من سبتمبر المقبل، في تمام السابعة مساءً، على ملعب "عبدالله واد" بديامينياديو بالعاصمة السنغالية داكار.

وتأتي تلك المباراة، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستستضيفها كوت ديفوار، أوائل العام المقبل، إلى جانب خوض غمار الجولتين الأولى والثانية لتصفيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخبان قد التقيا مرتين في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت مصر، حيث تغلبت الجزائر على السنغال بهدف دون رد في دور المجموعات، قبل أن يحقق "الخضر" الفوز في المباراة النهائية بالنتيجة ذاتها، ليتوج بالنتيجة ذاتها.

وسيواجه منتخب الجزائر ضيفه التنزاني في سبتمبر المقبل، في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، بينما سيلتقي منتخب السنغال ضيفه الرواندي، في إطار الجولة ذاتها من التصفيات.

الجزائر السنغال ملعب عبدالله واد الاتحاد السنغالي لكرة القدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم

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