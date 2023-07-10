تحرير 25 محضرًا والتحفظ على 500 كيلو لحوم فاسدة في حملة ببني سويف

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ "د.محمد هاني غنيم "برئاسة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وأشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد على حملة نفذتها لجنة حماية المستهلك بدائرة مدينة بني سويف أسفرت عن ضبط والتحفظ على إجمالي 500 كجم من اللحوم المجمدة ومصنعاتها، بعضها منتهية الصلاحية والآخر مجهول مصدرها، و150 كجم لحوم طازجة للذبح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى تحرير 25 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال بيع وتصنيع الأغذية من الأمراض المعدية، وبيع سجائر بأزيد من السعر المحدد من الشركة المصنعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث شارك في الحملة كل من فواز رجب نائب رئيس مركز و مدينة بني سويف وأعضاء اللجنة من فرع جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والبيئة والطب البيطري.