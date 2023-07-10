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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماركا: ريال مدريد يثق في قدرته على إنهاء صفقة مبابي هذا الأسبوع

كيليان مبابي
كيليان مبابي

تؤمن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني باقترابها من إنهاء صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتأزم موقف كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في الأيام الماضية بعدما هاجم اللاعب النادي في تصريحاته وأكد أنه فريق منفصل، طالع تصريحاته.

فيما كشف تقرير صحفي أن لاعبي النادي الباريسي أبلغوا إدارة النادي بعدم رغبتهم في استمرار مبابي ضمن صفوف الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تؤمن في الوقت الحالي أن قصة كيليان مبابي الطويلة ستنتهي هذا الأسبوع.

ولعب مبابي 43 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي وسجل 41 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

وأشارت ماركا إلى أن الأطراف الثلاثة في القضية وهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان وكيليان مبابي، يؤمنون بحتمية انتقال اللاعب لريال مدريد هذا الصيف.


وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

ريال مدريد كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان الانتقالات الصيفية الجارية

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