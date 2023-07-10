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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد عثمان: قانون التحالف الوطنى يسهم فى تعميق مفهوم العمل التطوعى

أحمد عثمان
أحمد عثمان

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أنه يرى ضرورة لإقرار قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي، مشيرا إلى أهمية أن يتم ذلك وفقا لنصوص قانونية تدفع نحو تيسير وتعزيز عمله، وتحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها التحالف.

وقال "عثمان" إن مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، يهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، مشددا على أنه يأتي متسقاً مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومتماشيا مع استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يسهم في استكمال المسار التنموى القومي الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن المجتمع المدني في مصر أصبح له دور فاعل ومؤثر في إتمام خطط التنمية التى تتبناها الدولة، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لذلك كانت هناك ضرورة لاستحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد، وفقا لضوابط قانونية، وهو ما يسهم في تعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.

وأكد النائب أحمد عثمان أن المشروع يستهدف بشكل أساسي تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، بالإضافة إلى تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه، على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.

المهندس أحمد عثمان مجلس النواب العمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مواد الدستور

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