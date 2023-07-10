وزير الكهرباء يبحث مع رئيس"لونجى" الصينية توطين صناعة مستلزمات إنتاج الطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، james jin رئيس شركة Longi الصينية الرائدة فى مجال تصنيع الخلايا الشمسية ومستلزمات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والتعرف على فرص توطين صناعة مستلزمات الإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.



وأشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والصين في العديد من جوانب التعاون المختلفة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.



كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات الصينية فى مشروعات القطاع على أرض مصر والترحيب فى زيادة حجم هذا التعاون.



وأكد الدكتور شاكر بالاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.



وأشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035 والمستهدف الوصول اليها بحلول عام 2030.



وأكد اهتمام القيادة السياسية بتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر.



وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.



وأضاف أن القطاع قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة



كما أكد الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه.



وأشار الوزير إلى أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير حيث تم التوقيع علي 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27



وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.



وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى، واستعرض ما تم من إجراءات لإتمام خط الربط مع أوروبا للاستفادة من القدرات الكبيرة الحالية والمستقبلية من الطاقات المتجددة.



وأشاد james jin رئيس شركة Longi الصينية بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبيرة فى كل المجالات، واستعرض أنشطة الشركة وخبرتها في مجال الخلايا الشمسية والهيدروجين.



وأكد رغبتهم فى التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر واهتمامهم الكامل بضخ استثماراتهم على أرض مصر.



كما أشادوا بكل الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بما وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة، كما أكدوا أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة.

