مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعم جهود الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الاثنين، أن دول المجلس تدعم جهود الوساطة كافة لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الحوار الاستراتيجي الخليجي - الروسي والمنعقد في موسكو بحضور أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي بجانب روسيا.

- موقف دول المجلس من الأزمة ينسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي إن موقف دول المجلس من الأزمة الروسية الأوكرانية ينسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تؤكد احترامها لسيادة القانون وإعلاء لغة الحوار التي تكفل الاستقرار وتحقق الأمن والسلم.

وأشار "البديوي" إلى أن دول مجلس التعاون تسعى لتسوية الخلافات من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، مشيرا إلى أن التطورات السياسية والاقتصادية في منطقة الخليج ترتكز على احترامهم الثابت على سيادة القانون.

وأضاف أمين عام مجلس التعاون الخليجي، “دول مجلسنا حريصة على تعزيز كل أشكال التعاون مع روسيا، ونؤمن أن حالة السلم والأمن في أي منطقة تؤثر سلبا أو إيجابا على العالم”، و وأشاد بالجهود الناجحة لأوبك بلس التي أسهمت في استقرار سوق البترول العالمية.



