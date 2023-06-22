الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس التعاون يؤكد متانة العلاقات بين الخليج والعراق

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، متانة أواصر العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، وأهمية تعزيزها على جميع المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه سفيرة العراق لدى السعودية صفية السهيل اليوم، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وناقش اللقاء عدد من الموضوعات لتعزيز العلاقات، وفقًا للمصالح المشتركة وبما يعود بالمنفعة المتبادلة بين دول المجلس والعراق ويوطد أسس التعاون بينهما واستعراض خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة (2019 - 2024) ومشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق.

مجلس التعاون لدول الخليج جاسم محمد البديوي البديوي مجلس التعاون العراق

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