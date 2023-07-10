أمين "التعاون الخليجي": التنسيق مع روسيا جلب الاستقرار لسوق النفط

أكد جاسم البديوي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، حرص جميع دول المجلس على تعزيز كل أشكال التعاون مع روسيا، ودعمها لجهود تحقيق الأمن وتسوية النزاعات المختلفة.

وأشاد "البديوي" خلال كلمته في الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي الروسي الخليجي، نقلته "القاهرة الإخبارية"، بالتعاون الذي تشهده العلاقات بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن مجموعة "أوبك +"، الذي كان له أثر إيجابي على سوق النفط العالمية، مضيفاً أن العلاقات التي تجمع روسيا ودول الخليج العربي تبدو على قدر كبير من الأهمية، لا سيما وأنها أسهمت بشكل فعلي في استقرار سوق البترول العالمية.

وأشار إلى أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أثرت على العالم بأسره في مجالات شتى، مؤكدًا دعم دول مجلس التعاون الخليجي، لجهود الوساطة الهادفة لحل الأزمة الأوكرانية، ودعم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب.

وكانت روسيا قالت قبل الأسبوع الماضي إنها لا ترى أي سبب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب إلى ما بعد 17 يوليو، لأن الغرب تصرف بطريقة "مشينة" تجاه الاتفاقية، لكنها أكدت للدول الفقيرة أن صادرات الحبوب الروسية ستستمر.

ويهدف اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو2022، إلى منع حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية المحاصرة بسبب الغزو الروسي بأمان من الموانئ المطلة على البحر الأسود.