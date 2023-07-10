ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بحيازة 10 كيلو حشيش بمدينة بدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت ١٠ كيلوجرامات من مخدر الحشيش بمدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة "قيادة سائق حسن النية" بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات- هاتف محمول"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التحريات الأمنية التحقيق الشروق الشروق وبدر المواد المخدرة

الأكثر قراءة

"اطلع يا ضنايا".. والدة غريق كليوباترا تنتظر ظهور جثمان نجلها أمام بحر الإسكندرية (صور)

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على ثانى الصفقات الزملكاوية بعد إمام عاشور (خاص)

أبلغ إدارة الزمالك برغبته فى العودة ولم تتحرك.. كواليس انتقال إمام عاشور للأهلى

جنايات الأحداث تنتصر للاعب كرة قدم هشم مُتهمين رأسه في بورسعيد

"عشان تلحق الامتحان".. التفاصيل الكاملة لإحضار مراقب ثانوية عامة طالبة من منزلها

غلق كلى لـ محور شينزو آبى بالاتجاهين أسفل كوبرى سبيل المؤمنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟