حبس المتهم بحيازة 10 كيلو حشيش بمدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت ١٠ كيلوجرامات من مخدر الحشيش بمدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة "قيادة سائق حسن النية" بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات- هاتف محمول"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.