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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة القناة يهنئ كلية التمريض لاعتمادها للمرة الثانية من الهيئة القومية للجودة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة لكلية التمريض لحصولها للمرة الثانية على الاعتماد من الهيئة القومية للجودة والاعتماد ، جاء ذلك أثناء مشاركة رئيس الجامعة بمجلس كلية التمريض اليوم الإثنين الموافق 10 يوليو بقاعة مجلس كلية التمريض.

وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء مجلسها الموقر، كما قدم مجلس كلية التمريض الدعوة للسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة السابق للمشاركة في احتفال الكلية بالاعتماد، والذي أقيم قبل بدء المجلس بمباشرة أعماله.

وفي البداية حرصت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني على تقديم الشكر والتقدير للدكتور ناصر مندو، لدعمه الكامل للكلية لتطوير بنيتها التحتية، مؤكدة أنه لم يتوانى لحظة عن تلبية احتياجات الكلية وخاصة معامل المهارات ، مُتمنية لسيادته مزيد من التوفيق والتقدم ، وللكلية والجامعة مزيد من التميز والريادة.

- مندور:  كلية التمريض كان لديها كل المعايير التي تؤهلها للحصول على الاعتماد

ومن جانبه أعرب الدكتور ناصر مندور عن سعادته لتواجده وسط صناع النجاح - كما وصفهم - مُعلناً أن  كلية التمريض كان لديها كل المعايير التي تؤهلها للحصول على الاعتماد ، كما أن بها كوادر بشرية شديدة التميز، لديهم الإخلاص والتفاني، وهذا يدل على المحبة التي تربط أسرة الكلية و الإدارة الحكيمة للدكتورة وفاء عبد العظيم التي تحتضن الجميع، وكان لها دور كبير في مواصلة العمل الجاد في اعتماد الكلية.

كما أشاد الدكتور ناصر مندور بالقيادات النسائية المتميزة بالجامعة بدءا من نائباتها السابقات المُتميزات، وعميداتها ووكيلاتها، وأمين عام الجامعة السابقة ، والمديرات العموم، مؤكداً أن المعيار الأول في اختيار القيادات هو الكفاءة والقدرة على الإدارة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الإدارات العامة بالجامعة تقودها عناصر نسائية ذات كفاءة عالية .

 وأشارإلى أن اعتماد الكلية هو نتاج جهود  شارك بها جميع أفراد الكلية منذ نشأتها إلى الآن وأثنى سيادته على الكلية، حيث  تم اعتمادها للمرة الثانية .

وفي نهاية الجلسة - وجه " مندور "  بضرورة المحافظة على جو الترابط والمحبة، الذي تتصف به الكلية، وجدد الشكر لإدارة الكلية مُتمثلة في عميدها والسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام، ووحدة الجودة بالكلية، ومنسقي زيارة الجودة وجميع منتسبي الكلية.

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