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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن تطلق النسخة الثانية من مبادرة "دوري أبناء مصر"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية من مبادرة "دوري أبناء مصر"، بالتعاون مع أندية سيتي كلوب، حيث يشارك في النسخة الثانية أكثر من 5 آلاف لاعب من 22 محافظة يمثلون أبناء دور الرعاية على مستوى الجمهورية جاء ذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي إطار مبادرة التواصل والدمج المجتمعي.

وأكدت اللواء دكتور هبة أبو العمايم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش المنسق العام لمبادرة دوري أبناء مصر لكرة القدم أنه سيتم تنظيم ثلاث مسابقات مختلفة تحت 13 سنة وتحت 17 سنة والمسابقة الأخيرة من سن 17 إلى 21 عاما ، لضمان تكافؤ الفرص ولظهور أكبر عدد من المواهب الرياضية.

وأضافت أنه تم تقسيم المحافظات إلى 6 مناطق لإجراء التصفيات الأولي للبطولة لدور الرعاية، حيث تستضيف محافظات القاهرة والجيزة والسويس ودمياط وكفر الشيخ والفيوم الفرق المشاركة في الدوري.

وأفادت أبو العمايم أن انطلاق مبادرة دوري أبناء مصر جاءت استكمالا لمبادرات التواصل والدمج المجتمعي، التي تستهدف تنمية الولاء والانتماء والمواطنة وكسر الحاجز النفسي وتعديل الصورة الذهنية وتصويب بعض الأفكار الخاطئة التي توجد لدى البعض عن أبناء دور الرعاية، وكانت المبادرة هذه المرة من خلال الرياضة وكرة القدم بالتحديد باعتبارها اللعبة الشعبية الأولي والتي تحظى باهتمام معظم أبناء دور الرعاية، مشيرة إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا مع أندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام لرعاية المتميزين والموهبين رياضياً من أبناء دور الرعاية ، خاصة أن الدوري يقام  تحت إشراف وتدريب كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية، وعلى رأسهم الكابتن محمد عبد الجليل والكابتن محمد وهبه.

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي الجمهوري التضامن الاجتماعي الاجتماعي القاهرة والجيزة الصورة الذهنية الولاء والانتماء أندية سيتي كلوب

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