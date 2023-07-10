المدن الجديدة تبدأ تنفيذ خطة التجميل والتشجير

تابع المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ونواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات الزراعية والتنمية بالجهاز المعنية، اليوم الإثنين، تنفيذ خطة التنمية الزراعية وفقا لتوجيهات هيئة المجتمعات العمرانية للعام المالي 2023_2024.

وتفقد أعمال تطوير المسطحات الخضراء والتشجير بالحي الأول والثالث بالمدينة وتم التنبيه على المسؤولين بضرورة الاهتمام بالنظافة وأيضا الاهتمام بالزراعة وترميم الطرق وإعادة الشيء لأصله.

وشدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد على أهمية إعادة الشيء لأصله بعد تنفيذ أعمال إصلاحات بالمرافق وكهرباء وغاز وغير ذلك، مؤكدا ضرورة متابعة أي مخالفات بالأحياء للحفاظ على المستوى العام للمدينة.

جهاز مدينة النوبارية

وفي سياق آخر، تابع الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أعمال زراعة أشجار النخيل المثمر بمنطقة الحي المتميز وفي مدخل المدينة، وفي المنطقة الفاصلة بين الحي الصناعي والحي السكني.

ووجه، إدارة الزراعة بالمتابعة اليومية للأشجار المثمرة ورعايتها وتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تسميد وتغذية الأشجار المثمرة، والاستعانة بخبرات المصانع الكبيرة في المدينة العاملة في مجال مغذيات النباتات والأسمدة والمبيدات.

تجميل شاطئ بمدينة دمياط الجديدة

كما تابع المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال التطوير الجارية بالمدينة خاصة منطقة الشاطئ لمنافذ الخدمات القائمة والمنافذ الحضارية بالكورنيش التي تم استحداثها هذا العام والبوابات الجديدة وتوسعة المداخل وتجهيز ساحات انتظار المركبات وزيادة المزروعات بالمنطقة، وكذلك أداء شركات النظافة بأحياء المدينة والمداخل والمحاور الرئيسية والميادين القائمة والتصور لتطوير عدد من الميادين الجديدة وأعمال الصيانة للحدائق والمناطق الخضراء مع استمرار الحفاظ على المظهر الجمالي للمسطحات الخضراء وحجم الإنجازات خلال الفترة بالمدينة.