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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: إزالة 23 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن إزالة 23 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك خلال يومين منذ انطلاق أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ21 بمختلف جهات الولاية بالمحافظة، وفقاً لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام، التى انطلقت فى 8 يوليو وتستمر حتى 28 من الشهر الجاري، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بمواصة استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية نجحت خلال اليومين الأول والثاني من المرحلة الثالثة بالموجة من إزالة حالتي تعد على أراضى أملاك الدولة (مبانى) بمساحة (105)م، وإزالة (13) حالات أملاك خاصة (زراعة ) بمساحة إجمالية (861)م2، فيما تم إزالة 3 حالات تعد تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 270م2، و5 حالات بناء بدون ترخيص بمساحة 293 م2.

هذا وشدد المحافظ بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أي حالات تعد جديدة على المجاري المائية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى  تحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء، مؤكدا استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل الفورى مع حالات الإبلاغ عن أي تعديات جديدة.

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