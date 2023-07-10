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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فني: العلمين جاهزة لإقامة المهرجانات الكبيرة بكل أريحية

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن فكرة إقامة مهرجان العلمين الجديدة، ممتازة  وتعبر عن واحد من أضخم المهرجانات في الشرق الأوسط، والذي سيكون الحدث الأكبر في مصر الفترة المقبلة، وسيستمر حتى 40 يوما وهذا توقيت كبير و يحتاج مسئولية كبيرة . 

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن المهرجان ينظم برنامج يتناسب مع مدة استمراره على مدار 40 يوم، حيث يضم نحو 12 نشاطا ما بين رياضي، وترفيهي، وعروض أزياء، وحفلات لنجوم محليين وعالميين، وعروض طائرات أيضاً عروض أزياء.

وتابع "الكشوطي"، أن مهرجان العلمين سيكون وجه سياحية و يستهدف استقبال كم كبير جداً من الزوار والسياح خلال فترة إقامة المهرجان، وسيكون لدية أهداف استراتيجية ما بين تنشيط السياحة واستقبال أجانب، موضحاً أن العلمين مدينة "جاهزة" لإقامة مثل هذه المهرجانات الكبيرة بكل أريحية. 

أهداف استراتيجية العلمين الجديدة تنشيط السياحة علي الكشوطي عروض ازياء

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