أكاديمي سوداني: توقعات بطرح مصر مبادرة من شأنها تحديد الأمن والاستقرار في السودان

قال الأكاديمي السوداني محمد تورشين، إن دعوة مصر لقمة دول جوار السودان تأتي في إطار المبادرات الدولية لحل الأزمة في السودان، موضحا أن القمة تنافس الجهود الإقليمية ومن المتوقع أن تطرح مصر مبادرة من شأنها تحديد الأمن والاستقرار في السودان بسبب الحرب ومعالجة التداعيات الإنسانية في إطار الملف السياسي والعسكري فضلاً عن الملف الإنساني سيكون حاضرا.

وأضاف لـ “الدستور”، أن اسم القمة مهم ومميز جدا من شأنه معالجة الأوضاع في إطار الدول المتأثرة بالأزمة السودانية بشكل مباشر ، باعتبار إذا استمرت تداعيات الحرب ستكون القمة على دول الجوار مرتبطة باللاجئين وتوفير الخدمات الضرورية لهم فضلاً عن ذلك وهناك مهددات أن تستقل بعض الجماعات المتطرفة والإرهابية وبالتالي تداعيات الحرب على السودان ستكون وخيمة جدا .

وتابع أن دول الجوار وخاصة المستقرة كمصر يمكن أن تلعب دورا كبيرا جدا نتيجة العلاقات الجيدة مع كافة الفصائل العسكرية خصوصاً الجيش السوداني والدعم السريع، موضحا أن موقف مصر هو محاولة جيدة في ظل تباين وجهات النظر بين طرفين الصراع في الجيش السوداني.

وأكد أن مصر ينبغي أن تعتمد على مقارنة جديدة وهي تقديم الخدمات والاحتجاجات الأساسية للمدنيين وإن اقتضى الأمر يتم فتح معسكرات للاجئين السودانيين في الحدود وتقديم الخدمات لهم.