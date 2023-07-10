ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أكاديمي سوداني: توقعات بطرح مصر مبادرة من شأنها تحديد الأمن والاستقرار في السودان

السودان
السودان

قال الأكاديمي السوداني محمد تورشين، إن دعوة مصر لقمة دول جوار السودان تأتي في إطار المبادرات الدولية لحل الأزمة في السودان، موضحا أن القمة تنافس الجهود الإقليمية ومن المتوقع أن تطرح  مصر مبادرة من شأنها تحديد الأمن والاستقرار في السودان بسبب الحرب ومعالجة التداعيات الإنسانية في إطار الملف السياسي والعسكري فضلاً عن الملف الإنساني سيكون حاضرا.

 

وأضاف لـ “الدستور”، أن  اسم القمة مهم ومميز جدا من شأنه معالجة الأوضاع في إطار الدول المتأثرة بالأزمة السودانية بشكل مباشر ، باعتبار إذا استمرت تداعيات الحرب ستكون القمة على دول الجوار مرتبطة باللاجئين وتوفير الخدمات الضرورية لهم فضلاً عن ذلك وهناك مهددات أن تستقل بعض الجماعات المتطرفة والإرهابية وبالتالي تداعيات الحرب على السودان ستكون وخيمة جدا . 

وتابع  أن دول الجوار وخاصة المستقرة كمصر يمكن أن تلعب دورا كبيرا جدا نتيجة العلاقات الجيدة مع كافة الفصائل العسكرية خصوصاً الجيش السوداني والدعم السريع، موضحا أن موقف مصر هو محاولة جيدة في ظل تباين وجهات النظر بين طرفين الصراع في الجيش السوداني.

وأكد أن مصر ينبغي أن تعتمد على مقارنة جديدة وهي تقديم الخدمات والاحتجاجات الأساسية للمدنيين وإن اقتضى الأمر يتم فتح معسكرات للاجئين السودانيين في الحدود وتقديم الخدمات لهم.

 

مصر السودان الجماعات المتطرفة والإرهابية منطقة الساحل الأفريقي الحرب

الأكثر قراءة

طلب إحاطة بشأن مادة مسرطنة فى المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية

انتشال جثة غريق من النيل فى الوراق

وزيرة الثقافة تستقبل الفنان على الحجار وتُعلن تبنى مشروع "100 سنة غنا"

تنفيذ 17 حالة إزالة لتعديات فى كفرالشيخ

مصادر بـ"مصر للطيران" تكشف موعد بدء العمل بتأشيرة الـ96 ساعة

"كاف" يعدل موعد قرعة تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»