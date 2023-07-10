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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع ترأس الأنبا جوزيف صلاة القداس الإلهي.. معلومات عن نشأة الأسقفية العامة لإفريقيا

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا جوزيف، أسقف عام أفريقيا، صلاة القداس الإلهي في كنيسة القديس مرقس والقديس أنطونيوس - جرينديل - هراري. 

وخلال صلاة القداس الإلهي، قام الأنبا جوزيف بتدشين أواني المذبح. 

وشاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ناميبيا في تهنئة السفارة المصرية بالعاصمة وندهوك بمناسبة عيد مصر القومي بذكرى الـ 71 لثورة يوليو.

حضر الاحتفالية أيضًا نيافة الأنبا إبراهيم، مساعد أسقف لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، الذي يزور ناميبيا حاليًا. 

وفي هذا التقرير، نستعرض معلومات عن نشأة الأسقفية العامة لأفريقيا وفقًا لموقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

نشأة الأسقفية العامة لأفريقيا؟


في مارس 2021، رسم قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية 118 وبطريرك الكرازة المرقسية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، الأنبا أسقفًا عامًا لإفريقيا ليخدم الأبرشية أربع دول (ناميبيا - زيمبابوي - بوتسوانا - ملاوي).

 

تأسست الأسقفية العامة لإفريقيا في يوليو 2021 وخدمت بشكل رئيسي في (ناميبيا - زيمبابوي - بوتسوانا - ملاوي).

وقد خدمت تلك البلدان لبضع سنوات تحت رعاية  المطران أنطونيوس مرقس والأب داود لمعي. في مارس 2021 ، عيّن قداسة البابا تواضروس الثاني نعمة الأسقف جوزيف أسقفًا عامًا لإفريقيا. يخدم الأسقفية في أربع دول في 5 كنائس مع 5 كهنة وعدد قليل من الخدم المقيمين.

من هو الأنبا جوزيف؟

  • سيم بإسم أخنوخ الأنبا بيشوي.
  • تاريخ الميلاد 17 مارس 1959.
  • أصبح راهبًا في 24 مارس 1990.
  • رُسم كاهنًا في  1994.
  • عُين أسقفًا في يوليو 2021.
  • أثناء تواجده في الديركان مسؤولاً عن عيادة الدير وأدوية جميع رهبان الدير.
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