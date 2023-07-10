ضبط حشيش وهيدرو داخل سيارتين بالقاهرة

نجحت الداخلية في ضبط شخص"له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة "قيادة سائق حسن النية" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات- هاتف محمول".

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة "هيدرو- حشيش- آيس- مشروم"، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته "كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- ميزان حساس- فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار"، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.