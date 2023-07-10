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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط هارب من مؤبد وآخرين مطلوبين فى 13 سنة سجنًا بوسائل المواصلات

ضبط
ضبط

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، حيث تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية، والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وذلك حال تواجده بأحد المواقف بالقاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة قنا مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية بالسجن 3 سنوات، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد نجع حمادى، وضبط شخص مقيم بمحافظة الغربية مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية بالسجن 10 سنوات، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر.

شرطة النقل والمواصلات الامن الاقتصادي محافظة سوهاج

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