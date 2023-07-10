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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر بـ"مصر للطيران" تكشف موعد بدء العمل بتأشيرة الـ96 ساعة

مصر للطيران
مصر للطيران

قالت مصادر في الشركة الوطنية مصر للطيران إن الإجراءات الخاصة بالتأشيرة المجانية التي أعلن عنها مجلس الوزراء الخاصة بالسماح لركاب خطوط مصر للطيران الدولية بدخول مصر لمدة 96 ساعة "4 أيام" دون رسوم للتأشيرة، سيتم العمل بها رسميًا عند طلب شركات السياحة وإرسال القوائم التي يتم منحها التأشيرة المجانية، وذلك في إطار تشجيع السائحين والركاب على زيارة مصر عن طريق سياحة الترانزيت، وتعتبر سارية لمدة 6 أشهر منذ تطبيقها.

وأكدت المصادر أنه يمكن لحاملي هذه التأشيرة التواجد في القاهرة لمدة 4 أيام للتعرف على معالم مصر السياحية، وذلك تنشيطًا لحركة السياحة في عدة دول.

وأضافت المصادر أن التجربة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاءت لدعم الحركة السياحية ومساعدة القطاع من خلال تقديم حافز للسائحين لزيارة مصر بشرط أن تكون وسيلة التنقل على رحلات مصر للطيران كخطوة أولى، على أن يتم إعادة التقييم لهذه التجربة ومدى جدواها بعد انتهاء المدة المحددة وهي 6 أشهر.

السفر والسياحة مصر للطيران مجلس الوزراء سياحة الترانزيت الحركة السياحية التأشيرة مجانية

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