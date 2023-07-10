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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 17 حالة تعدٍ على 1075 مترا وقيراطين بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إنه تمت إزالة 17 حالة تعد ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21 بمركز الحامول، لافتا إلى أن الموجة ستستمر حتى 28 يوليو الجاري، وذلك بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الإثنين - أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأضاف أنه تم إزالة 14 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 1075 مترا، كما تمت إزالة 3 حالات على مساحة قراطين و12 سهما، وكانت الحملة برئاسة عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، مشيراً إلى أن هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة.

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