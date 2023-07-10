وفرت الهيئة العامة للتأمين الصحي رابط تقديم مدارس التمريض للطلاب في جميع محافظات الجمهورية، ويستمر التقديم الالكتروني في مدارس التمريض حتى 19 يوليو المقبل وفق الشروط التي وضعتها الهيئة مع وزارة الصحة والسكان، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تقديم مدارس التمريض 2023 2024 وشروط الالتحاق.

شروط التقديم في مدارس التمريض 2023

حددت الهيئة العامة للتأمين الصحي شروط التقديم في مدارس التمريض بعد إعلان تنسيق التمريض للمدارس المنتشرة في أنحاء الجمهورية ، وهي كالتالي:

أولًا : الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو مايعادلها (مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم) في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

ثانيًا : أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية وفي حالة عدم حصول الطالب على شهادة إتمام التعليم الأساسي (من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي) من نفس المحافظة والحصول على الصف الثالث الإعدادي فقط إحضار الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة مع ما يفيد من المستندات الآتية : (بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (الوالد / الوالدة) أو الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل أو شهادة ميلاد الطالب / الطالبة )

ثالثًا : المركز الإدارى يكون بالمحافظة التابع لها المدرسة المتقدم بها وان يكون عنوان السكن تابع لنفس المركز الإدارى

رابعًا : المتقدم يكون مصرى الجنسية

خامسًا : الحصول على شهادة حسن سير وسلوك

سادسًا : يكون الحد الأدنى للتقديم للمجموع 250 درجة والالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولا

سابعًا: إجتياز إختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.

رابط تقديم مدارس التمريض 2023

وفرت الهيئة العامة للتأمين الصحي رابط تقديم مدارس التمريض 2023 ، ويمكن للطلاب الراغبون في دخول مدارس التمريض اتباع الخطوات التالية :