رابط تقديم مدارس التمريض 2023 2024 وشروط الالتحاق
وفرت الهيئة العامة للتأمين الصحي رابط تقديم مدارس التمريض للطلاب في جميع محافظات الجمهورية، ويستمر التقديم الالكتروني في مدارس التمريض حتى 19 يوليو المقبل وفق الشروط التي وضعتها الهيئة مع وزارة الصحة والسكان، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تقديم مدارس التمريض 2023 2024 وشروط الالتحاق.
شروط التقديم في مدارس التمريض 2023
حددت الهيئة العامة للتأمين الصحي شروط التقديم في مدارس التمريض بعد إعلان تنسيق التمريض للمدارس المنتشرة في أنحاء الجمهورية ، وهي كالتالي:
أولًا : الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو مايعادلها (مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم) في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.
ثانيًا : أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية وفي حالة عدم حصول الطالب على شهادة إتمام التعليم الأساسي (من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي) من نفس المحافظة والحصول على الصف الثالث الإعدادي فقط إحضار الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة مع ما يفيد من المستندات الآتية : (بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (الوالد / الوالدة) أو الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل أو شهادة ميلاد الطالب / الطالبة )
ثالثًا : المركز الإدارى يكون بالمحافظة التابع لها المدرسة المتقدم بها وان يكون عنوان السكن تابع لنفس المركز الإدارى
رابعًا : المتقدم يكون مصرى الجنسية
خامسًا : الحصول على شهادة حسن سير وسلوك
سادسًا : يكون الحد الأدنى للتقديم للمجموع 250 درجة والالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولا
سابعًا: إجتياز إختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.
رابط تقديم مدارس التمريض 2023
وفرت الهيئة العامة للتأمين الصحي رابط تقديم مدارس التمريض 2023 ، ويمكن للطلاب الراغبون في دخول مدارس التمريض اتباع الخطوات التالية :
- الدخول عبر موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الضغط على الرابط التالي من هنا.
- يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة للطالب مع ضرورة تحديد العنوان الفعلي ليتم التوزيع التلقائي جغرافيا بالفروع التي بها أكثر من مدرسة
- يتم رفع بملف Pdf يحتوي على: (صورة شهادة الميلاد – صورة شخصية حديثة للطالب – صور الشهادتين الابتدائية والإعدادية – صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وتكون سارية أو الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق لثلاث اعوام على الاقل – بيان درجات او بيان نجاح للصفين الأول والثاني من نفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية – شهادة حسن سير وسلوك)
- وفي حالة عدم مطابقة بيانات الطالب مع الشروط المعلنة أو عدم استيفاء الاوراق المطلوبة لن يتم النظر في الطلب المقدم من خلال اللينك
- يتقدم الطالب إلى المدرسة المقدم لها بالرغبة الأولى بأصول الاوراق المطلوبة و بطاقة الترشيح لمراجعة الأوراق وذلك فى الفترة من 19-07-2023 إلى 26-07-2023