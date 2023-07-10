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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 17 حالة إزالة لتعديات فى كفرالشيخ

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تنفيذ 17 حالة إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز الحامول، والتي تستمر حتى 28 يوليو الجاري، وذلك بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة وزير  التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تمت إزالة 14 حالة تعديات على أراض زراعية على مساحة 1075 مترا، كما تمت إزالة 3 حالات على مساحة قيراطين و12 سهما، برئاسة عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء محمود الكموني، نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء عبدالعزيز سليم، رئيس فرقة شرطة الحامول، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث الحامول موجهاًباتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين، مشيراً إلى أن هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة، لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة، وجهات الولاية، وأقسام الشرطة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة، لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة، وجهات الولاية، وأقسام الشرطة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

فيما تشهد محافظة كفرالشيخ تسليم عقود تقنين لأملاك الدولة  للمواطنين وذلك بعد تقنين أوضاعهم وأوراقهم.

تعديات إزالات كفر الشيخ تقنين السيسي

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