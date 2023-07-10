المشدد 10 سنوات لسائق يتاجر بالمواد المخدرة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدرة 50 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح محمد العكارى، والمستشار إمام محمد الصيرفى، وسكرتير المحكمة السيد البتانونى.



ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 21557 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول المنتزه، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى أن التحريات السرية توصلت من خلال المراقبة لشخص المتهم "خ.م.خ" سائق، إلى حيازته وإحرازه جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار مستغلا سيارة نقل في عملية الترويج، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، ونفاذا للقرار انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وكان على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه، فأبصرت القوة المتهم مستقلًا السيارة. فتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش السيارة، عثر على جوال بلاستيكي يحتوي بداخله على 149 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه السيارة لأعمال نقل وترويج المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطة بحوزة المتهم مخدر الحشيش، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.