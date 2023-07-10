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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر للطيران: تسير اليوم 22 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

مصر للطيران
مصر للطيران

استمرارًا للجسر الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن والمقرر أن تكون آخر رحلة خلال موسم الحج يوم 13 يوليو 2013، تسير الشركة اليوم 22 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع

8 رحلات من جدة 

12 رحلة من المدينة

2 رحلة جدة/ باماكو.

لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة ووزارة التضامن وقرعة القاهرة وبورسعيد والشرقية وتضامن المؤسسة والدقهلية والوادي الجديد وشمال سيناء وأسيوط والترانزيت والسياحة وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي وفلسطين.

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