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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كثافات مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كثافات مرورية
كثافات مرورية

انتظمت الحركة المرورية صباح اليوم الاثنين، أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ.

ورصدت الخدمات الميدانية زحامًا مروريًا بكل من كوبرى 15 مايو وكوبرى 6 أكتوبر وكوبرى الجامعة والطريق الدائرى الأوسطي.


وشهدت حركة المركبات انتظاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر أحجام مرورية.

الحركة المرورية الدائرى الأوسطى الطريق الدائري حركة المركبات حركة المرورية كثافات مرورية

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