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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل غرقًا فى ترعة بجرجا

أرشيفية
أرشيفية

لقي تلميذ، يبلغ من العمر 8 أعوام، مصرعه غرقًا داخل مياه إحدى الترع ناحية دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام لمركز شرطة جرجا بوصول الطفل "تميم. م. ع. ع. د"، 8 أعوام،  ويقيم دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء غرق. 
بسؤال والدته المدعوة "هبة. ر. م. ق"، 35 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، أفادت بأن أثناء لهو نجلها المذكور على حافة الترعة المواجهة للمنزل "اختل توازنه" وسقط بها، مما أدى لغرقه ووفاته، ونفت الشبهة الجنائية.
وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.

إخطار أساس أساسية إحدى الترع اخطر

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