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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع عشية عيد الرسل الأطهار.. تفاصيل أوقات الصوم لكنيسة الروم الأرثوذكس

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا مساء الثلاثاء 11 يوليو، بعشية عيد الرسل الأطهار المعروف باسم عيد الرسولين بطرس وبولس، على أن تصلى الكنائس قداس العيد صباح يوم الأربعاء 12 يوليو، ويفطر الأقباط بعد صوم استمر 37 يومًا.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح يوم عيد الرسل 2023، صلوات القداسات الإلهية بمقر مطرانياتهم بالإيبارشيات المختلفة.

ونظمت الكنائس بالإيبارشيات المختلفة خلال الفترة الماضية نهضات صوم الرسل 2023، إذ ألقي أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العظات الروحية، خلال نهضات صوم الرسل التي تستمر حتى الاثنين 10 يوليو 2023.

وصيام الرسل هو أقدم صوم عرفته المسيحية فى كل أجيالها، وأشار إليه السيد المسيح فى الإنجيل بقوله: «ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون»، وصام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم.

 

أوقات الصوم لكنيسة الروم الأرثوذكس هي أربع فترات في السنة:

- الصوم الكبير المقدّس، ويبدأ قبل سبعة أسابيع من الفصح.

- صوم الرسل، يبدأ في اليوم الثامن بعد العنصرة أي الإثنين التالي ألحد جميع القدّيسين وينتهي مساء ٢٨ يونيو، عشّية عيد القدّيسَين بطرس وبولس. يمكن أن تتراوح مدّته بين يوم واحد إلى ستة أسابيع وذلك بحسب تاريخ تعييد الفصح، كما لا يكون صوم إذا توافق مع العيد مباشرةً.

- صوم العذراء مريم ومدّته أسبوعان: من أوّل أغسطس حتى 14 منه.

- صوم الميلاد، ومدّته أربعون يومًا، من 15 نوفمبر إلى 24 ديسمبر

بالإضافة إلى فترات الصوم هذه، تصوم كنيسة الروم الأرثوذكس كلّ أربِعاء وجمعة ، باستثناء الفترة بين الميلاد وعيد الظهور الإلهيّ، وطوال أسبوع التجديدات وخلال الأسبوع الذي يلي عيد العنصرة، كما أنّ عيد رفع الصليب الكريم وقطع رأس السابق يوحنا المعمدان وعشيّة عيد الظهور الإلهيّ هي أياّم صوم.

أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسي الأرثوذكس الايبارشيات المختلفة العظات الروحية الصوم الكبير خلال الفترة الماضية ن تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية

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