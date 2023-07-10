سيراميكا كليوباترا يبحث عن الفوز الأول مع حلمي طولان على حساب بيراميدز

يحل بيراميدز ضيفا على فريق سيراميكا كليوباترا، في الثامنة والنصف، مساء اليوم، بملعب المقاولون في الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الممتاز .

يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة حلمي طولان المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة من ستة انتصارات و16 تعادلا وعشر هزائم، وسجل 29 هدفا ودخل مرماه 30 هدفا ومنذ تولى حلمي طولان المسئولية خلفا للتونسي معين الشعباني لم يحقق الفريق أى فوز حتى تغلبه على الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة كان بركلات الترجيح.

كما خرج الفريق من بطولة كأس مصر بالهزيمة أمام المقاولون وفي الدوري جمع ثلاث نقاط من آخر خمس مباريات بالتعادل، مع فاركو وسموحة وطلائع الجيش والهزيمة أمام فيوتشر والأهلي، ويسعى للوصول للنقطة 37 وحسم بقاءه في دوري الأضواء.

في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 20 انتصارا وسبعة تعادلات وأربع هزائم، وسجل 50 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا وحقق نتائج رائعة في الفترة الماضية وفاز في أخر 10 مباريات منها سبع مباريات في الدوري وثلاث مباريات في بطولة كأس مصر، ورغم أنه ضمن إنهاء الدوري في المركز الثاني والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا إلا أنه يسعى لتحقيق فوزه الحادي عشر على التوالي والرد على الشائعات التي رددها البعض حول تساهله أمام سيراميكا.

- قائمة لاعبي بيراميدز

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة، وهم أحمد الشناوي ويوسف نادر وعبد الرحمن أيمن وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد الشيبي ومحمد سامي وأحمد فتحي وكريم حافظ وعبد الله مجدي ومحمد حمدي ومصطفى فتحي وأحمد توفيق ومحمد صادق وهشام محمد ووليد الكرتي وأوجو صامويل ومحمود أوكا وإبراهيم شتا ومحمود جمال وفخري لاكاي.

وشهدت القائمة غياب شريف إكرامي وأسامة جلال وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم توريه وفخر الدين بن يوسف وإبراهيم عادل ومحمود صابر لأسباب مختلفة.

يدير المباراة محمود عاشور ويساعده محمد محمود لطفي ومحمد الزناري ومعهم عمرو عابدين حكما رابعا ومحمد عادل حكم فيديو وأحمد جابرمساعد حكم فيديو.