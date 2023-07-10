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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. طلائع الجيش يستضيف أسوان في مباراة لاتقبل القسمة على اثنين

فريق طلائع الجيش
فريق طلائع الجيش

يستضيف طلائع الجيش فريق أسوان في الثامنة والنصف مساء، اليوم، بملعب جهاز الرياضة العسكري في واحدة من المباريات المهمة بالأسبوع الثالث والثلاثين لبطولة الدوري .

 يحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة من سبعة انتصارات و12 تعادلا و13 هزيمة وسجل 30 هدفا ودخل مرماه 41 هدفا، وجمع 7 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على سموحة والإسماعيلي والتعادل مع سيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام الأهلي والزمالك ويسعى للفوز والوصول للنقطة 37 وضمان البقاء إذا تعثر الداخلية أمام الإسماعيلي.

 وأكد عبد الحميد بسيوني للاعبيه أن مباراة اليوم تعني الكثير للفريق والفوز بالنقاط الثلاث يجعل الفريق قريبا من البقاء، ويعتمد بسيوني على القوة الهجومية ممثلة في كريم طارق وأحمد سمير ومحمود وادي، ويفتقد طلائع الجيش جهود محمد شعبان حارس المرمى لإصابته بكسر في ذراعه وخالد سطوحي للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات.

على الجانب الأخر، يحتل أسوان بقيادة أيمن الرمادي المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة من 8 انتصارات و9 تعادلات و15 هزيمة وسجل 29 هدفا، ودخل مرماه 40 هدفا وجمع نقطتين فقط من آخر خمس مباريات بالتعادل مع المقاولون والإسماعيلي والهزيمة أمام الزمالك والبنك الأهلي وحرس الحدود ويسعى للعودة لنتيجة إيجابية للمحافظة على آماله في البقاء  .

وحرص أيمن الرمادي على دراسة فريق طلائع الجيش بشكل جيد،  لكنه لن يغيرطريقة العب وهى 4- 2-3-1 في وجود عماد فتحي وأحمد خالد وديلسون كاموني ومحمد حمدي زكي .

ولتحفيز اللاعبين قرر مجلس إدارة أسوان برئاسة المستشار الشافعى صالح، صرف مكافأة خاصة للفوز سواء على طلائع الجيش اليوم أو مباراة  الجولة الأخيرة أمام الداخلية.

يدير المباراة محمود ناجي، ويساعده  سامي هلهل، وشهاب راشد، ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا، ومحمد الحنفي حكم فيديو ومحمود عبد السميع مساعد حكم فيديو .

الدوري المصري الممتاز طلائع الجيش فريق أسوان عبد الحميد بسيوني أيمن الرمادي

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