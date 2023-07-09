كيف نسيطر على الانفعالات؟.. "فرويز" يوضح

كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي وتعديل السلوك، عن أسباب وطرق العلاج والسيطرة علي الانفعالات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن نوبات الغضب قد يكون سببها مرضي مثل الإصابة بالاكتئاب.

وأضاف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي وتعديل السلوك، أن هناك أدوية لعلاج نوبات الغضب للشخصيات الانفجارية، والتي حصلت مؤخراً علي موافقة من هيئة الدواء المصرية ومن مؤسسات دوائية خارج مصر.