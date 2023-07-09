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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا إسحق يعقد لقاءً بكنيسة الآباء الرسل بساحل طما الغربي

الأنبا اسحق
الأنبا اسحق

عقد الأنبا إسحق أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، لقاء لشعب الإيبارشية بكنيسة الآباء الرسل الأطهار 
بساحل طما الغربي الواقع بدير القديس القمص يسي ميخائيل.

وشارك بحضور اللقاء الذي عقده الأنبا إسحق أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، اليوم عدد غفير من مجمع كهنة الإيبارشية، بالإضافة لحضور كبير من الشعب القبطي.

وألقى الأنبا إسحق أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، خلال اللقاء عظة روحية، وأجاب خلالها على عدة أسئلة من الشعب الحضور.

وتحت عنوان "أسئلة محيراني"، عقد مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية التابع لقطاع كنائس وسط القاهرة، تحت رعاية الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة المؤتمر السنوي له.

وأقيم المؤتمر في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا بباب اللوق، بالقاهرة وحضره أكثر من ٢٠٠ دارس.

كما حاضر في المؤتمر عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهما كلاً من  نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة والأنبا مكاريوس أسقف المنيا والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

كما حاضر في المؤتمر أيضًا القمص مكاري القمص تادرس، القس الدكتور بيشوي حلمي، والقس بافلي موريس.

ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات منها:
- هل قال السيد المسيح بوضوح عن نفسه أنه الإله المتجسد؟!.

- هل قصة نوح والفلك والطوفان مجرد أساطير؟!.

- نظرية داروين

- هل إله العهد القديم يختلف عن العهد الجديد؟!.

- الرد علي الأريوسيين ومنكرو لاهوت الابن.

وفي ختام المؤتمر الذي أطلق برعاية الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، تم تسليم شهادات تقدير لكل من شارك في المؤتمر بيد الأسقف ذاته.

ويقدم مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية دبلوما متخصصة في العلوم اللاهوتية لمدة عامين دراسيين برعاية الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس.

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