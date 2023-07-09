ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة فيلا سكنية بمدينة بدر لمحكمة الجنح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت نيابة الشروق وبدر اليوم المتهمين بسرقة فيلا سكنية بمدينة بدر لمحكمة الجنح.

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين أقروا أمام النيابة بارتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من داخل الفيلا بعد مراقبة سكانها والتأكد من أن مالكها مهندس ويسافر لعمله طوال أيام الأسبوع، ويعود يومى الخميس والجمعة، وزوجته تعمل معلمة بإحدى المدارس، فتأكدوا بخلو الفيلا فى فترة الصباح بعد مراقبتهم شهر.

كما أقر المتهمون أنهم ظنوا بأن كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا معطلة، مؤكدين أن هذه الواقعة الأولى لهم فى السرقة.

وكانت البداية عندما حرر محضر بقسم شرطة بدر من سيدة بسرقة فيلتها وبتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبمناقشتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم واسترداد المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

إحدى المدارس ارتكاب الواقعة الاسبوع الإجراءات القانونية التحقيق إرتكاب واقعة

الأكثر قراءة

رئيس رابطة الأندية: تغيير اسم الدورى المصرى

«العالم علمين».. مهرجان العلمين الجديدة يستعد لاستقبال مليون زائر فى أضخم فعاليات فنية وترفيهية فى الشرق الأوسط

بعد نشر قصته.. مَن هو الجيولوجي المصري المطلوب تكريمه في السعودية؟

الصباغ: قرار المحكمة الدستورية عن أصحاب المعاشات المبكرة شديد الأهمية

وزير الخارجية السوداني يكشف أسباب تمرد قوات الدعم السريع

12 كيلو جرامًا.. الكشف عن تفاصيل التصميم الجديد لدرع الدورى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب