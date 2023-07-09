إحالة المتهمين بسرقة فيلا سكنية بمدينة بدر لمحكمة الجنح

أحالت نيابة الشروق وبدر اليوم المتهمين بسرقة فيلا سكنية بمدينة بدر لمحكمة الجنح.

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين أقروا أمام النيابة بارتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من داخل الفيلا بعد مراقبة سكانها والتأكد من أن مالكها مهندس ويسافر لعمله طوال أيام الأسبوع، ويعود يومى الخميس والجمعة، وزوجته تعمل معلمة بإحدى المدارس، فتأكدوا بخلو الفيلا فى فترة الصباح بعد مراقبتهم شهر.

كما أقر المتهمون أنهم ظنوا بأن كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا معطلة، مؤكدين أن هذه الواقعة الأولى لهم فى السرقة.

وكانت البداية عندما حرر محضر بقسم شرطة بدر من سيدة بسرقة فيلتها وبتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبمناقشتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم واسترداد المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.