مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى يهنئ مجلس الأمناء لرسم خارطة طريق الحوار

هنأ النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، مجلس أمناء الحوار الوطني وإدارة الحوار الوطني على نجاحهم في رسم خارطة طريق للحوار الوطني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما دعا للحوار الوطني كان يستهدف حوارًا بين كل الطيف المصري، ووصفه بأنه حوار سياسي لتحديد أولويات العمل الوطني.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامي محمود السعيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجلس الأمناء عمل على مقولة الرئيس لذلك وجد أن السياسة هي التي تحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية، فكل حزب سياسي له أيديولوجية هي التي تحكم أفكاره سواء اقتصادية أو اجتماعية.

وأشار إلى أن مجلس الأمناء عندما جرى تشكيله رأى أنه يجب على الحوار الوطني أن يتكون من 3 محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، والمحور السياسي اندرج تحته 19 لجنة نوعية، وبدأ العمل بعد اكتمال هذا الهيكل التنظيمي على القواعد الأساسية.

الحوار الوطني وفر للأحزاب فرصة ذهبية لعرض أفكارها

وتابع أنه بعد ثورة يناير 2011 كان على الأوراق يوجد 24 أو 25 حزبًا سياسيًا، وبعد الإعلان الدستوري وقانون الأحزاب السياسية حدثت سيولة في تكوين الأحزاب ووصل العدد حتى الآن إلى 106 أحزاب، واستطاع الوصول لمجلس النواب بغرفتيه 17 حزبًا سياسيًا، والحوار الوطني وفر لهذه الأحزاب فرصة ذهبية لعرض أفكارها.