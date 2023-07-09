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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو بمجسمات للمشروعات القومية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أقامت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، الأحد، احتفالية كبري في ذكري 30 يونيو، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم .

تضمنت الاحتفالية الفاعليات التي حدثت منذ بيان 3 يوليو الذي انقذ الدولة المصرية من شرور الجماعة الإرهابية، واحتفل المواطنون علي نغمات تسلم الأيادي، وتعالت أصواتهم بالهتافات، ورفعوا كذلك اعلام مصر.

على هامش الاحتفالية التي شارك بها المئات من المواطنون، عرض الطلاب مجسمات للمشروعات القومية التي اقيمت في محافظة بورسعيد وعدد من المحافظات المصرية، والتي وثقت ما جري علي أرض مصر من مشروعات وانتصارات خلال فترة قيادة الرئيس السيسي.

قاطرة التنمية لمصر

كما جري عرض فيلم تسجيلي يتحدث عن الإنجازات التي جرت علي أرض بورسعيد، وذلك في مجالات مختلفة، والتي جعلت من محافظة بورسعيد، قاطرة التنمية لمصر.

في شأن آخر تابع عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم،  سير ومستجدات الأعمال في عدد من المشروعات التي تشرف عليها إدارات أملاك الدولة و المساحة و التخطيط العمراني بالديوان العام،  جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وعدد من  مديري الإدارات المختصة ومستشاري المحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مديري الإدارات حول الجهود المبذولة في عدد من الملفات، كما تم استعراض مستجدات سير العمل في عدد من المشروعات من خلال عرض مستشار المحافظة للمساحة للموقف التنفيذي الحالي.

ووجه محافظ بورسعيد بدراسة عدد من المقترحات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها والتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل،  كما وجه بسرعة إنجاز العمل في عدد من الملفات الهامة، ومواكبة أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات، موجها باستمرار تطوير الأداء وتكثيف الجهود،  بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من العمل.

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أحتفالية كبري استعادة ئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفالية التربية والتعلي

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