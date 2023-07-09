سكاى سبورتس تؤكد: بايرن ميونخ يرفع عرضه لضم هارى كين

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي بايرن ميونخ الألماني تقدم بعرض رسمي آخر، للتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي بايرن ميونخ الألماني قد تقدم بعرض أول لضم كين، مقابل 70 مليون يورو + إضافات، لكن توتنهام هوتسبير رفض ذلك العرض.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن بايرن ميونخ أرسل عرضًا جديدًا لـ توتنهام، للتعاقد مع كين مقابل 80 مليون يورو + إضافات.

وأوضح التقرير أن بايرن ميونخ لديه اتفاق مع اللاعب للانتقال للفريق، حيث إن كين وافق على اللعب للنادي البافاري، لكن موقف إدارة توتنهام ليس معلومًا حتى الآن.

وتابعت الشبكة أن بايرن ميونخ يضع كين كهدف أول خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان كين هدفًا لـ ريال مدريد الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانتقال لأي منهما، في الميركاتو الصيفي.