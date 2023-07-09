"الغرف التجارية" تستعرض الدور المجتمعي لدعم المواطنين

أكّد د.محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن المعارض السلعية استمرت هذا العام لعدة شهور، حيث بدأت قبل رمضان بشهر واستمرت حتى نهاية عيد الأضحى وهذه مدة طويلة ولم تحدث من قبل، حيث كانت المعارض في المعتاد تبدأ قبل رمضان بـ 10 أيام وتستمر لمدة أسبوع أو 10 أيام ثم تنتهى بعد ذلك.

قال الفيومي في تصريحات اليوم إنه طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء استمرت هذه المعارض حتى عيد الأضحى وهذا يعتبر محاولة لضبط السوق وإيجاد البديل لضبط السوق، لذلك لم يحدث عجز فى أى سلعة من السلع أو يحدث بها شطط فى الأسعار وهذا هو الأهم؛ لأن وجود عجز فى أى سلعة يؤدى إلى حدوث مشكلة نتيجة اختفائها وارتفاع سعرها، وهذا لم يحدث نتيجة الجهود الكبيرة من الدولة والغرف التجارية بزيادة توافر معروض كافة السلع وبحمد الله حققنا نجاحات كبيرة بالمشاركة مع شركات وزارة التموين وشركات وزارة الزراعة وبعض المؤسسات الأخرى والجميع تضافر وبذل مجهودات كبرى من أجل بلدنا.

وتابع أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أننا جميعًا مسئولون كلٌ فى مكانه ويجب على الجميع أن يقوم بواجباته ومسئولياته، والدور المجتمعي للغرف دور أصيل وفي النهاية المستهلك هو الهدف الأساسي لنا.